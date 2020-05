Devido às restrições de distanciamento social impostas pelo governo como medida de enfrentamento ao coronavírus, a Câmara Municipal de Rio Claro tem realizado as sessões ordinárias e extraordinárias a portas fechadas, sem acesso presencial do público. A única maneira de assistir aos trabalhos no Poder Legislativo é através da internet, onde as sessões são transmitidas no canal oficial da Casa de Leis.

Ainda que a realização das sessões não exija, necessariamente, a presença da população, o mesmo não se pode afirmar sobre as audiências públicas, que têm como objetivo discutir assuntos variados diretamente com os vereadores ou secretários municipais. Nesse sentido, as próximas audiências que serão realizadas também serão transmitidas pela internet. A diferença é que, dessa vez, o público poderá encaminhar seus questionamentos e indagações pelo site www.rioclaro.sp.leg.br.

No próximo dia 29 de maio, às 8h30 da manhã, será realizada a audiência pública para apresentar balanço do primeiro quadrimestre de 2020 na Prefeitura de Rio Claro, quando prestarão contas os secretários de Administração (Jean Scudeller), Educação (Adriano Moreira), Finanças (Gilmar Dietrich), Negócios Jurídicos (Rodrigo Ragghiante) e o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Maurício Monteiro.

Os trabalhos, convocados pela Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Finanças da Câmara Municipal, sob presidência do vereador Adriano La Torre (PP), tem como objetivo avaliar o cumprimento das metas fiscais durante o período.

“Acho fundamental a participação da população nas audiências, já que é do interesse de todos. Ainda, infelizmente, estamos vivendo um momento muito conturbado e em que se faz necessário esse distanciamento. Peço para que os cidadãos assistam e participem enviando sua perguntas e dúvidas para que os secretários e vereadores possam esclarecer”, afirmou La Torre.