Árvore caiu no Lago Azul, em Rio Claro, nesta sexta

O alerta dado pela Defesa Civil de fortes chuvas entre quinta e sexta-feira, na região de Campinas, se concretizou e deixou um rastro de destruição principalmente em Piracicaba. No município vizinho de Rio Claro, o volume de chuva chegou a 64,33 milímetros entre as 19h30 e 20h30 de quinta (29), segundo a Defesa Civil.

As consequências dessa alta precipitação foram ruas e avenidas virando um rio. A força da água chegou a arrancar o asfalto em vários pontos. Na Avenida 31 de Março, um motociclista de 53 anos morreu afogado após ser arrastado pela correnteza. O trecho é cortado pelo Córrego Itapeva, que é canalizado. Testemunhas afirmaram que Cristiano Gonçalves tentava salvar a moto quando foi levado pelas águas. Ele será sepultado na manhã de hoje (31).

Limeira

A Prefeitura Municipal informou que ao longo da madrugada desta sexta-feira (30) a Defesa Civil trabalhou na desobstrução de vias e no atendimento de ocorrências envolvendo árvores. Com apoio do Departamento de Trânsito, todos os pontos de alagamento foram sinalizados para evitar incidentes. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas.

Cordeirópolis

Em Cordeirópolis a forte chuva na noite de quinta (29) também provocou estragos como danos na rede elétrica e queda de árvores. Uma de grande porte caiu na chácara dos Levy atingindo casas. Por sorte ninguém se feriu.

Em Cordeirópolis, árvore de grande porte caiu e atingiu casas. Ninguém se feriu

Rio Claro

O município registrou 16 pontos de alagamentos em razão das fortes chuvas desde a quinta-feira (29). Até às 7 horas desta sexta foram 52,5 mm de acordo com a medição da Unesp. Até o fechamento da edição, mais 29 mm foram registrados.