O Cerest Rio Claro fica na Avenida 1, 759, entre ruas 8 e 9. Foto: Reprodução/Google Maps

Programação no Centro Cultural Roberto Palmari celebra três décadas de conquistas e discute desafios da área na região

O Cerest Rio Claro (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional) realiza, nesta quarta-feira (25), uma atividade especial em comemoração aos 30 anos da Saúde do Trabalhador no município. Toda a comunidade está convidada a participar do evento, que terá início às 8 horas, no Centro Cultural Roberto Palmari, com entrada gratuita para o público.

A programação comemorativa inclui uma mostra de experiências desenvolvidas pelo Cerest e palestras educativas. De acordo com Paulo Coelho Filho, coordenador do Cerest Regional Rio Claro, o encontro é fundamental para a categoria. “Vamos abordar o histórico das conquistas nestes 30 anos e também os próximos desafios no que se refere à saúde do trabalhador”, destaca o coordenador.

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Palestras e atendimento do Cerest Rio Claro

As palestras do evento serão ministradas por especialistas renomadas no setor. Entre as convidadas estão Kimie Kaneko Ebert, enfermeira que coordena o projeto Lian Gong do Cerest, e Maria Maeno, pesquisadora da Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho) e ex-coordenadora do Cerest estadual paulista por 16 anos.

Devido à participação de toda a equipe na organização e realização da atividade comemorativa, o Cerest Rio Claro informa que não haverá atendimento ao público na manhã de quarta-feira. Os serviços regulares da unidade serão normalizados após o encerramento do evento.