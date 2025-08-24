Foto: Silvia Penati

Centro Logístico Rio Claro constrói o maior galpão logístico do mundo com 1040 contêiners reciclados e projeto inovador é finalista em importante prêmio nacional. Vote no links a seguir

O Centro Logístico de Rio Claro, localizado na região sul da cidade, às margens da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), se tornou finalista em duas categorias do importante Prêmio GRI Awards Brazil 2025, ofertado pelo renomado GRI Institute, com sede em Abu Dabhi.

O instituto é uma importante organização internacional que premia os empreendimentos que mais se destacaram em cada segmento, bem como os projetos de maior impacto social, mais aderentes às práticas ESG e as empresas responsáveis pela transação do ano. É a primeira vez na história da GRI que um único projeto é classificado e finalista em duas categorias.

Finalista nas categorias Destaque de Sustentabilidade do Ano e Projeto Industrial & Logístico do Ano, o projeto da construção de um do galpão logístico com 1.040 contêiners reciclados, com 18 mil metros quadrados, dentro Centro Logístico Rio Claro, mostra reconhecimento e reforça o caráter inovador e estratégico tanto para a economia nacional quanto para o meio ambiente.

De forma geral, o empreendimento no bairro Jardim Novo II é um dos maiores e mais modernos do país, com mais de 240 mil m² de área total, sendo cerca de 100 mil m² de área construída, o que dá a dimensão da grandiosidade do projeto do galpão logístico com contêiners, que gerou um crédito de carbono acima de 29.575 toneladas, equivalente a mais de 207.000 árvores, servindo de modelo para ser replicado pelos embarcadores do mundo inteiro.

De acordo com Belmir Menegatti, CEO do Centro Logístico Rio Claro, entre os diferenciais do projeto estão soluções de uso racional de recursos naturais, como sistemas para aproveitamento de água da chuva, eficiência energética, iluminação 100% em LED e estruturas que permitem redução das emissões de carbono nas operações diárias.

O projeto também incorpora amplas áreas verdes, integrando sustentabilidade à arquitetura e oferecendo maior conforto ambiental para trabalhadores e visitantes. Outro destaque é a infraestrutura planejada para reduzir custos de operação e manutenção, ampliando a durabilidade das edificações e a eficiência das atividades logísticas.

Menegatti enfatiza que o projeto no Centro Logístico de Rio Claro não é apenas uma obra de grande porte, mas um símbolo de modernidade e responsabilidade socioambiental. “O motivo de colocar de pé esta ideia era inovar e construir galpões logísticos, com grande redução de emissão de carbono, e com capacidade de gerar valor ao cliente, que não fosse somente o uso de crédito de carbono gerado na construção, mas também ganhos financeiros com o modelo construtivo, pois possibilitaria armazenar mais produtos dentro da mesma área”, comentou na defesa ao projeto que se tornou finalista.

Após uma seleção prévia dos 10 finalistas em cada categoria do Prêmio GRI Awards Brazil 2025, feita pela banca avaliadora, a votação foi aberta para conhecermos os vencedores, anunciados em uma cerimônia especial, em São Paulo, em 12 de novembro. O Centro Logístico Rio Claro concorre na categoria Destaque em Sustentabilidade do Ano com projetos da Mitsubishi, Multiplan, Ambev, entre outras empresas. Já no Projeto Industrial & Logístico do Ano, concorre com outros projetos logísticos, como da Goodman, Mercado Livre, BTS, entre outros.

MAIS PRÊMIOS

Vale lembrar que além de finalista do GRI Institute, o projeto do Centro Logístico Rio Claro está concorrendo a mais três prêmios nacionais: Projeto Carbono Zero, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Projeto de Inovação em Galpões Logísticos e Projeto Sustentável ESG, da Revista Mundo Logística e Projeto Carbono Neutro, da multinacional Whirlpool.

VOTE

A votação pública acontece pela internet. Todos cidadãos rio-clarenses são convidados a votar e torcer para este importante reconhecimento na cidade de Rio Claro. A votação fica aberta até o dia 3 de outubro.

“Convidamos a todos a votar, principalmente para estimular que as pessoas tomem conhecimento e possam replicar isso no mercado, uma ideia inovadora, e trazer para Rio Claro esse prêmio. Se ganharmos no Brasil vamos para finalista mundial levando o nome de Rio Claro”, completa Belmir Menegatti ao JC.