Os três cemitérios de Rio Claro, São João Batista, Evangélico e Parque das Palmeiras, não serão abertos para o público no Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio. A decisão foi tomada em comum acordo pela direção dos três cemitérios e tem como objetivo evitar aglomeração de pessoas como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

O Cemitério Municipal São João Batista está fechado ao público desde o dia 26 de março. “Achamos por bem manter o cemitério fechado em virtude do grande público que costuma visitar o local nesse dia. Dessa forma evitamos aglomerações de pessoas”, explica o diretor municipal de Administração, Sérgio Christofoletti, que solicita a compreensão e colaboração da comunidade. “É uma medida de segurança para a proteção de todos”, frisa.

O Dia das Mães é a segunda data com maior número de visitantes no cemitério municipal, perdendo apenas para o Dia de Finados. No momento o cemitério municipal funciona apenas para enterros. Medidas de restrição também foram adotadas no velório municipal. Informativo com as regras foi afixado na porta de entrada do velório. Uma delas restringe a dez o número de pessoas por sala, sendo que a permanência no espaço é de no máximo cinco minutos.