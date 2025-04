Imagem mostra animal caído após ser atendido em via

Cavalo, que estava solto na região da Avenida Saburo Akamine, precisou ser sacrificado após ser atropelado e sofrer fratura exposta; de imediato, família não deixou retirar animal do local, mas voltou atrás

Profissionais da Guarda Civil Municipal e do Canil atenderam uma ocorrência envolvendo um acidente com cavalo no final da madrugada desse sábado (12), na Avenida Saburo Akamine, na altura do bairro Jardim Matheus Manieiro, em Rio Claro.

Segundo registro da ocorrência, o animal estava solto pela região, quando foi atropelado e acabou sofrendo uma fratura exposta na pata dianteira do lado direito. A médica veterinária do Canil Municipal foi acionada e compareceu até o local para medicar o equino. Em nota, o departamento falou sobre o ocorrido.

“Canil e GCM foram acionados por volta das 5h da manhã, referente a esse caso. Os profissionais do Canil se deslocaram até o local e realmente foi constatado fratura exposta na pata dianteira do animal.

A médica veterinária do Canil medicou o animal para controle de dor. Nesse mesmo instante a tutora do animal, juntamente com o seu filho chegaram no local informando a posse do animal.

A mesma foi informada da situação do animal e ela procurou um veterinário particular para realizar o atendimento. O mesmo foi até o local e tentou realizar os procedimentos necessários, onde após diversas tentativas, a tutora juntamente com o veterinário chamado por ela, optaram pela eutanásia do cavalo

A GCM acompanhou o procedimento onde foi registrado o boletim.

Após a eutanásia foi feito contato com a Secretaria de Obras para retirada do animal do local. O responsável pelo departamento estava providenciando o caminhão muck para retirada, quando foi informado que a tutora já tinha conseguido o meio de transporte para retirada do corpo do animal do local”, informou a nota.

Animais de grande porte soltos na via pública são vistos com frequência

Coordenador fala sobre animais de grande porte soltos em via pública

Animais de grande porte soltos em via pública tornou-se um assunto recorrente em Rio Claro e fatal. Recentemente o jovem André Luis Pizanti Junior, 27 anos faleceu após permanecer internado desde o dia 27 de novembro, quando sofreu um gravíssimo acidente na Estrada dos Costas ao colidir contra um cavalo que estava solto. O trecho também não tinha iluminação.

Diego Reis, coordenador do Canil Municipal, orienta sobre como proceder ao avistar um animal de grande porte.

“Funciona da seguinte maneira: através de ligação no 3532-4115 falando sobre animais de grande porte solto em via pública ou através de denúncia de maus-tratos que o solicitante pode ligar na ouvidoria do município ou no 153, Guarda Municipal. Recebendo a demanda, uma equipe do Canil se desloca e realiza a apreensão do animal. Após a apreensão o animal recebe os cuidados básicos no Canil e o tutor tem até sete dias corridos para reclamar a posse do animal. Ao reclamar a posse o tutor é informado que precisa pagar uma multa no valor de 100 Ufir, que convertendo em real dá em torno de R$ 469,11. Após o pagamento dessa taxa o animal é liberado. Caso seja reincidente o valor da multa dobra”, explica.

Já em caso de maus-tratos o tutor perde o direito da posse do animal e ainda responde processo judicial. Ainda segundo Diego, o veículo oficial para o resgate dos animais está em manutenção, mas tem um carro da prefeitura realizando apoio.