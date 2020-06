O cineasta João Paulo Miranda Maria, que iniciou carreira fazendo curtas em Rio Claro, é o único brasileiro a ter um longa escolhido para a Seleção Oficial do Festival de Cannes 2020. A lista dos filmes foi divulgada nessa quarta-fiera (3) pela organização do festival francês. Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, não haverá premiação. Segundo Miranda, “o filme tem o protagonismo de Antonio Pitanga, com seus mais de 80 anos, interpretando Cristovam: um homem que veio do interior de Goiás e que enfrentará violentamente um grupo ultraconservador no sul do Brasil. Isto o guiará a um buraco negro profundo e complexo, que espelha um Brasil que está perdido no tempo, com cara dos anos 70”. Ao comentar a seleção em sua página no Facebook nessa quarta-feira, o cineasta, que atualmente mora e estuda na França, escreveu que “meu primeiro longa está longe do comum senso do bom gosto e será impossível ficar indiferente diante suas provocações. Nele me expus e perdi qualquer medo em arriscar ou beirar um ridículo. Algo que incomodava a tal ponto que não consegui guardar para mim e está explodindo”.