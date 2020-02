Carnaval na Praça tem atrações neste domingo

E continua a festa no Jardim Público. Neste domingo (23), será a vez do grupo ‘Tem Fuzuê’, músico Júlio Neri, ‘Balaio de Gato’ e apresentação da banda ‘Salve Salve Simpatia’.

No segunda-feira (24), sobem ao palco novamente ‘Batuque da Nega’ e ‘Balaio de Gato’. Dia 25 (terça-feira), o público confere ‘Tem Fuzuê’, Júlio Neri, apresentação da escola de samba Samuca com participação do intérprete Daniel Colete e, ainda, a banda ‘Salve Salve Simpatia’.

É importante lembrar que é proibida a entrada de objetos que possam provocar ferimentos, como capacetes, spray de espuma, latas e similares. Para garantir que o público se divirta com tranquilidade e segurança, será necessária a interdição parcial de algumas vias no entorno do Jardim.