Carnaval: GG retoma programação com Baile do Branco e Preto

Após o sucesso dos primeiros eventos de Carnaval no Grupo Ginástico Rio-clarense, o clube segue com a programação à toda nesta segunda-feira (24). No dia de hoje, o GG recebe o tradicional Baile do Preto e Branco.

A festa desta segunda vai levar ao público muita animação, com sambas e marchinhas de carnaval. A atração promete, mais uma vez, agitar aos presentes no evento.

As informações e ingressos para o Baile do Preto e Branco estão disponíveis na secretaria do Grupo Ginástico, localizada na Rua 3, entre as Avenidas 3 e 5.

Eventos anteriores

A programação de carnaval do GG teve início no dia 8 de Fevereiro, com a Roda de Samba FarraFolia. No dia 15, foi a vez da noite de Sambas e Bandeiras, com apresentação das escolas de samba da cidade. No fim de semana de carnaval, o Domingo (23) foi marcado pela apresentação de Arlindinho Cruz, que lotou o clube e agitou o público.