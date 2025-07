Que o Canil Municipal de Rio Claro realiza um importante trabalho isso não é segredo. São dezenas de animais, principalmente cães, que dependem deste serviço para não viverem nas ruas ou em situação de maus-tratos. Acontece que viver em baias também não é o ideal. Ideal mesmo seria ter um lar, com uma família, amor e cuidados. Basta passar pelos corredores do local para ver os olhares dos cães e ouvir os latidos do tipo: “Me leva com você”.

“Atualmente temos aqui 187 cães e 27 felinos. Acontece que a capacidade ideal para cães é de no máximo 103, ou seja, já estamos com mais de 80 além. Já os felinos ainda estamos dentro do esperado. É importante frisar que novos moradores não param de chegar. A mais recente, que recebeu o nome de Queijadinha, foi resgatada nas ruas do bairro Santa Elisa, com um tumor nas mamas”, conta Diego Reis que é assessor administrativo do Canil Municipal.

Os animais que são adotados saem do canil castrados, vacinados e com chip de identificação. O canil atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, e aos finais de semana e feriados das 7 às 12 horas. O endereço é Distrito Industrial, na Avenida das Indústrias com a Rua Alfa. O telefone para outras informações é o 3532-4115

Ao fazer a adoção é importante que a família esteja ciente das responsabilidades que terá no convívio e cuidados com o animal. Os interessados em adotar um cachorro ou gato devem apresentar documento pessoal e fotografias do espaço da residência onde o animal irá viver. Tudo isso será avaliado pela equipe do canil que dirá se é possível e viável a adoção. É necessário também levar guia ou caixa de transporte para que o animal adotado seja conduzido com segurança.