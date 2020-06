O coletivo ‘Professoras pela Educação’ iniciou uma campanha de arrecadação de cestas básicas para doar às trabalhadoras eventuais que atuavam na Secretaria de Educação de Rio Claro e foram desligadas das escolas pela Prefeitura no início da pandemia do novo coronavírus.

Sem salários e pegas de surpresa, elas passaram a contar com essas doações da população. Quem puder colaborar com as trabalhadoras, que são cozinheiras, monitoras, auxiliares de serviços gerais, ajudante geral, professores eventuais, auxiliares administrativos, pode entrar em contato com Edivania no telefone 9-7137-4242.

Nos meses de abril e maio foram arrecadadas oito toneladas de alimentos que possibilitaram a doação de cerca de 517 cestas básicas. A união para a arrecadação veio de muitos profissionais da própria rede municipal da educação, além de cidadãos de Rio Claro. A partir deste mês de junho a campanha prossegue e o coletivo conta com a colaboração de quem puder colaborar.