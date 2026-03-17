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De acordo com o IPMet, a terça-feira (17) começou com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva em grande parte do estado de São Paulo. Em Rio Claro, o cenário seguiu semelhante nas primeiras horas do dia, com predomínio de sol.

Ao longo do período, no entanto, a combinação de calor e alta umidade – vinda das regiões Norte e Centro-Oeste do país – favorece a formação de pancadas de chuva isoladas em pontos do estado, embora a tendência seja de menor instabilidade na região de Rio Claro em comparação ao oeste e norte paulista.

As temperaturas permanecem elevadas. Nesta manhã, a mínima registrada no campus da Unesp foi de 17,7°C, enquanto a máxima prevista para o dia pode chegar aos 35°C.

Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.