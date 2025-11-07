Inscrições para concurso da CEF vão até 08 de dezembro. Foto: Arquivo JC

Inscrições para arquitetos e engenheiros começam nesta sexta (7) no site da Cesgranrio. Provas ocorrem em fevereiro de 2025

A Caixa Econômica Federal divulgou abertura de novo concurso público com 184 vagas, além do cadastro reserva, para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico e médico do trabalho.

As inscrições poderão ser realizadas a partir dessa sexta-feira (07) até o dia 08 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio, onde consta o Edital com todas as informações relativas ao certame.

Os canais de comunicação da Fundação Cesgranrio são a central de atendimento 0800 701 2028, que funciona de 09 às 17 horas, ou o e- mail [email protected].

Os salários variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00. A Cesgranrio é a instituição responsável pela aplicação das provas, já marcadas para primeiro de fevereiro do próximo ano. O concurso vai adotar políticas de inclusão como destinação de 5% das vagas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas. O resultado final está previsto para maio de 2026.

A carga horária varia de acordo com a vaga. Arquitetos e engenheiros tem expediente diário de oito horas, totalizando 40 horas semanais, enquanto para os médicos são seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais.