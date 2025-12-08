Familiares e amigos prestaram nessa segunda-feira (08) as últimas homenagens a Luiz Carlos de Andrade, mais conhecido como Caito, que faleceu em Rio Claro no domingo (07) aos 79 anos.
O comerciante era muito conhecido na cidade devido à venda de produtos para salões de cabeleireiros e barbearias, atividade que iniciou no ano de 1973.
Ao longo de cinco décadas de trabalho, deixou muitos amigos no comércio. Morador da Vila Alemã e leitor do JC, “Caito” foi descrito pelos familiares como “um homem íntegro, fiel a Deus e profundamente dedicado à família”.
O comerciante deixa víúva Maria da Conceição Zaneti de Andrade e os filhos Carla (casada com Tiago), Caciara (casada com Antonio Carlos) e Lucas (noivo de Marina). Deixa ainda as netas Camila e Ana Beatriz. O sepultamento aconteceu nessa segunda-feira no cemitério São João Batista.