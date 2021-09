Muitas novidades estão chegando ao Shopping Rio Claro, e a mais recente é a reinauguração da operação Roasted Potato e a inauguração do Café do Feirante. As marcas se uniram em um novo conceito de operação de alimentação e agora estão com uma loja única na Praça de Alimentação do centro de compras. O objetivo desta união é oferecer os cardápios deliciosos da Roasted Potato e do Café do Feirante, aumentando as opções de refeição, cafés e sobremesas para os clientes, mantendo a qualidade tradicional das duas marcas.

A Roasted Potato nasceu em 1987 em Presidente Prudente e imediatamente conquistou os consumidores com um delicioso e variado cardápio de batatas recheadas. O sucesso estimulou a criação da Roasted Potato Franchising em 1995, com a primeira loja aberta em Campo Grande (MS). Atualmente, a Roasted Potato está presente em mais de 30 shopping centers espalhados pelo país.

Já o Café do Feirante tem origem em uma pequena propriedade rural de Ubirajara, interior de São Paulo, e os proprietários comercializavam o café produzido em feiras livres de Marília. A atividade possibilitou o contato direto com clientes e nasceu a loja Café do Feirante em 2000.