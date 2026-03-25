O pequeno Dudu precisa de ajuda para encontrar doador(a) de medula

Mobilização solidária em prol de criança de nove anos acontece no dia 1º de abril no Grêmio da Santa Cruz para cadastro de novos doadores

A família do pequeno Luiz Eduardo Almeida da Silva, carinhosamente conhecido como Dudu, iniciou uma mobilização para incentivar o cadastro de medula óssea em Rio Claro. O menino de nove anos, morador do Residencial Bianchini e filho único de Paulo e Bianca, enfrenta pela segunda vez a luta contra a leucemia mieloide aguda.

O diagnóstico inicial ocorreu em março de 2024. Após tratamento com quimioterapia no Hospital Boldrini, em Campinas, Dudu chegou a celebrar a cura em outubro do ano passado. No entanto, exames de acompanhamento realizados neste mês de março confirmaram o retorno da doença.

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Campanha de doação e transplante

Dudu foi internado nesta terça-feira (25) para retomar as sessões de quimioterapia. Segundo o pai, Paulo, a equipe médica já confirmou a necessidade de um transplante. “Os médicos já nos explicaram que será preciso um transplante de medula óssea. Por isso precisamos urgente encontrar um doador compatível”, afirmou.

A ação para fortalecer o cadastro de medula óssea está marcada para o dia 1º de abril (quarta-feira), das 18h às 20h30, no Grêmio da Santa Cruz. A iniciativa conta com a coordenação do Grupo Mais Vida e foca especialmente em jovens entre 18 e 35 anos, embora o cadastro nacional aceite voluntários conforme as normas técnicas vigentes. Para participar, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto (RG ou CNH).