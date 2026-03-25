Mobilização solidária em prol de criança de nove anos acontece no dia 1º de abril no Grêmio da Santa Cruz para cadastro de novos doadores
A família do pequeno Luiz Eduardo Almeida da Silva, carinhosamente conhecido como Dudu, iniciou uma mobilização para incentivar o cadastro de medula óssea em Rio Claro. O menino de nove anos, morador do Residencial Bianchini e filho único de Paulo e Bianca, enfrenta pela segunda vez a luta contra a leucemia mieloide aguda.
O diagnóstico inicial ocorreu em março de 2024. Após tratamento com quimioterapia no Hospital Boldrini, em Campinas, Dudu chegou a celebrar a cura em outubro do ano passado. No entanto, exames de acompanhamento realizados neste mês de março confirmaram o retorno da doença.
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Campanha de doação e transplante
Dudu foi internado nesta terça-feira (25) para retomar as sessões de quimioterapia. Segundo o pai, Paulo, a equipe médica já confirmou a necessidade de um transplante. “Os médicos já nos explicaram que será preciso um transplante de medula óssea. Por isso precisamos urgente encontrar um doador compatível”, afirmou.
A ação para fortalecer o cadastro de medula óssea está marcada para o dia 1º de abril (quarta-feira), das 18h às 20h30, no Grêmio da Santa Cruz. A iniciativa conta com a coordenação do Grupo Mais Vida e foca especialmente em jovens entre 18 e 35 anos, embora o cadastro nacional aceite voluntários conforme as normas técnicas vigentes. Para participar, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto (RG ou CNH).