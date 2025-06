Situada em Corumbataí, SP, a Java Couros, renomada empresa especializada em customizações de veículos, acaba de concluir um projeto que chamou atenção no mercado: a transformação do lendário caminhão Scania modelo R620, equipado com motor V8 de 2018.

O caminhão é uma máquina poderosa e robusta, equipada com um motor de 16 cilindros que oferece aproximadamente 620 cavalos de potência e alto torque, ideal para cargas pesadas e longas distâncias. Sua estrutura imponente combina design aerodinâmico, cabine espaçosa e detalhes personalizados, refletindo alta tecnologia, segurança avançada e conforto para o motorista. Com desempenho excepcional, esse modelo é referência em força e sofisticação no segmento de veículos pesados. O ronco do V8 é inconfundível, marcando presença nas estradas.

Mário Rogério (“Java”) na cabine do caminhão Scania que foi totalmente customizada por ele

Mário Rogério Nunes, sócio proprietário da Java Couros, aborda detalhes do processo e as emoções envolvidas nessa jornada de 30 dias de trabalho: “Desmontamos toda a cabine, revestimos teto e fundo, tudo personalizado e reforçado com materiais originais. Cada detalhe foi pensado para manter a essência do padrão original da Scania, porém com um toque exclusivo. Fizemos o revestimento dos bancos, logomarca exclusiva, costura programada e tudo no padrão da nossa empresa.”

Mário Rogério Nunes e Luciano Baroni, são sócios proprietários da Java Couros

Segundo Mário, um dos maiores desafios foram as cortinas, seguindo tendências internacionais que a Java está introduzindo aqui no Brasil. Sobre a singularidade do caminhão, ressalta: “Esse é um veículo raro, especialmente pela parte mecânica e motor. Faltava apenas a parte interna para completar o pacote.”

Nos últimos 10 anos, a Java Couros atendeu cerca de 2.500 clientes; um dos diferenciais é fazer com que os clientes reconheçam sua marca pelo trabalho impecável. Com fabricação própria e exclusiva, atendem às linhas automotiva, náutica, aeronáutica e caminhões. Para saber mais, acesse o Instagram @javacouros.