A primeira-dama Bruna Perissinotto foi exonerada na quarta-feira do cargo de presidente do Fundo Social de Solidariedade

A primeira-dama Bruna Perissinotto foi exonerada na quarta-feira (1º) do cargo de presidente do Fundo Social de Solidariedade. O ato público se dá em razão de a Lei Eleitoral fixar o prazo de seis meses antes da disputa eleitoral para a renúncia do cargo. A esposa do prefeito Gustavo Perissinotto é pré-candidata a deputada estadual pelo PSD, partido do chefe do Poder Executivo e que tem como presidente nacional Gilberto Kassab – que é quem está, ao lado do prefeito, capitaneando a futura candidatura de Bruna.

O cargo de presidente do Fundo Social de Solidariedade é equivalente ao de secretário(a) municipal, daí a necessidade da exoneração e afastamento total das atividades. O intuito, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, é evitar que possíveis candidatos e candidatas utilizem a estrutura e projeção de um cargo público para obter vantagens nas eleições.

Ao Jornal Cidade, Bruna afirmou que encerrou um “ciclo” como presidente do Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro. “Função que exerci de forma voluntária, com muito entusiasmo, dedicação e, acima de tudo, amor pelas pessoas. Ao longo desse período, tive a oportunidade de viver momentos de grande conexão com a nossa população, conhecendo histórias, desafios e também muitas conquistas. Cada ação realizada reforçou em mim o propósito de trabalhar por uma cidade mais humana e solidária”, declarou.

A primeira-dama afirma que a pré-candidatura é um novo desafio que vem pela frente. “Essa decisão foi tomada com o coração tranquilo, para que eu possa me dedicar a um novo desafio, sem jamais me afastar daquilo que mais me move, que é ajudar as pessoas. Sigo comprometida com Rio Claro e com todos que aqui vivem. Vou continuar atuando, presente e disponível, com ainda mais vontade de contribuir e ampliar o alcance das ações que transformam vidas”, finaliza.

Pela frente, Bruna terá outras adversárias de Rio Claro. Entre elas as duas vereadoras da Câmara Municipal, como Néia Garcia (PL) e Tiemi Nevoeiro, que surpreendeu no início dessa semana ao se desfiliar do Republicanos e se filiar ao PL. Quem também anunciou a pré-candidatura a deputada estadual é a engenheira ambiental Beatriz Schmidt Mônaco, pelo partido Democracia Cristã, além da influenciadora digital Luiza Andreolli pelo Partido Novo.