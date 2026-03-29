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A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza na próxima segunda-feira, dia 30, uma nova ligação de esgoto na avenida 13, altura do número 227, no Centro. O serviço está programado para ter início às 8h, com previsão de término para às 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Durante a intervenção, o trecho da avenida 13, entre as ruas 7 e 8, permanecerá interditado. Os motoristas encontrarão desvio à direita na rua 7, em seguida devem virar à esquerda na avenida 9, novamente à esquerda na rua 8 e depois à direita para retornar ao trajeto inicial.

O trecho da intervenção contará com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação da via ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.