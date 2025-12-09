A BRK, empresa responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realizou na última quinta-feira (04) a cerimônia de premiação dos 12 alunos da rede municipal vencedores do concurso de desenho “Um Mundo Mais Colorido”, iniciativa que integra o programa Calendário Ambiental. Em sua 15ª edição, o concurso celebrou uma conquista especial: pela primeira vez desde sua criação, os estudantes premiados receberam bicicletas, ampliando o reconhecimento ao esforço e criatividade das crianças.

Com o tema “Cuidar do meio ambiente é um dever coletivo!” e o subtema “Quais resíduos sólidos produzimos e para onde devem ir?”, o concurso incentivou os estudantes a refletirem sobre o impacto de suas atitudes na preservação ambiental. Cada um dos 12 autores selecionados recebeu uma bicicleta e exemplares do calendário, que terá seus desenhos ilustrando os meses do ano de 2026.

A cerimônia, realizada no auditório do NAM (Núcleo Administrativo Municipal), reuniu os 12 ganhadores acompanhados de familiares e amigos, além de nove dos 12 jurados responsáveis pela avaliação final.

O evento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Bruna Fernandes Perissinotto; do secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Geniselli; da coordenadora pedagógica Luciane de Oliveira, que representou a secretária municipal de Educação, Valéria Aparecida Vieira Velis; do coordenador de Operações da BRK em Rio Claro, Nilto Cândido, e do vereador Julinho Lopes.

A iniciativa, realizada há 15 anos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, envolveu cerca de 2 mil alunos do 4º ano de 28 escolas municipais. A seleção final ocorreu em outubro e contou com avaliação de representantes da BRK e da Secretaria, considerando critérios como originalidade, mensagem, adequação ao tema e qualidade do desenho.

Para Cristian Barbosa, coordenador de sustentabilidade da BRK em Rio Claro, a ação reforça o compromisso da empresa com a educação ambiental no município. “Mais importante do que premiar é estimular a consciência ambiental desde cedo. Todos os alunos participantes, independentemente de terem sido selecionados, ganharam conhecimento para contribuir com um futuro mais responsável”, destaca.