Tesoura usada pelo suspeito em ataque a irmão foi apreendida pela Polícia Militar em Rio Claro

Uma briga entre irmãos na Avenida 42, no bairro Santa Elisa, em Rio Claro, terminou em tentativa de homicídio no início da tarde do último sábado (25), por volta das 12h20. Segundo a Polícia Militar, o agressor atacou o próprio irmão com uma tesoura após uma discussão relacionada a drogas.

Durante buscas na região, os policiais localizaram o suspeito, que, ao perceber a aproximação da equipe, teria ordenado que seu cão da raça Rottweiler atacasse, ferindo levemente um dos militares. Contido pelos agentes, o homem confessou o crime e indicou onde havia escondido a tesoura, que foi apreendida.

A vítima recebeu atendimento do SAMU e foi levada à Santa Casa com três ferimentos provocados pelo ataque. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante do agressor, que permanece detido e à disposição da Justiça. O paciente segue internado na enfermaria da Santa Casa, sob cuidados médicos, e demais informações são fornecidas apenas aos familiares, conforme assessoria de imprensa do hospital.