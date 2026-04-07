Confusão durante churrasco mobiliza polícia após agressões físicas entre familiares na madrugada de ontem (06)

Uma briga em família no Parque São Jorge terminou com duas pessoas feridas e o registro de um boletim de ocorrência na madrugada de segunda-feira (06), em Rio Claro. A confusão teve início durante um churrasco, após uma discussão que rapidamente saiu do controle e evoluiu para agressões físicas.

Segundo o relato feito à polícia, o desentendimento começou quando uma das envolvidas, sob efeito de álcool, passou a acusar uma familiar de comportamento inadequado. Em poucos segundos, a discussão verbal tornou-se física, com a participação de outra parente nos ataques.

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Atendimento médico e providências legais

Um homem que estava no local e tentou separar a briga em família no Parque São Jorge também acabou sendo atingido durante o tumulto. As vítimas procuraram atendimento médico logo após o ocorrido, apresentando diversos machucados e escoriações pelo corpo resultantes das agressões.

De acordo com o registro policial, foi solicitado o exame no Instituto Médico Legal (IML) para comprovar formalmente as lesões sofridas. O caso agora será analisado pela autoridade policial judiciária, e as vítimas foram devidamente orientadas sobre o prazo legal para formalizar a denúncia contra os agressores.