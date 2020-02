Briga de mulheres por droga termina em facada no Consolação

Uma mulher foi presa por tentativa de homicídio nesta segunda-feira (17) no bairro Consolação. Uma briga pelo tráfico de drogas com uma outra mulher foi a motivação para o crime. Ambas já tem passagens pelos meios policiais.

Como aconteceu

Pela Avenida 17 particular com a Rua 16, a equipe de RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas) encontrou caída na via pública a vítima que foi golpeada na virilha direita e no braço esquerdo. Próximo ao local os policiais conseguiram deter a autora das facadas que confessou que “iria matar mesmo”. Conduzida até a delegacia foi encaminhada a carceragem. A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate até o PSMI da Avenida 15.