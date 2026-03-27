Vitor Gabriel da Mota (foto detalhe) morreu ao tombar trator em tanque de lama

Uma operação árdua e muito complexa chegou ao fim na tarde desta sexta-feira (27), 48 horas depois do início da ocorrência. Bombeiros conseguiram acessar o corpo de Vitor Gabriel da Mota, de 27 anos, que estava dentro da cabine de um trator esteira que afundou em um tanque de lama em uma mineradora na área rural de Corumbataí.

O acidente na tarde de quarta-feira (25) se deu durante uma manobra que ele realizou. O trator de cerca de 14 toneladas acabou tombando e submergiu. Durante três horas, Vitor manteve contato via rádio mas depois disso, sem oxigênio na cabine, não resistiu. Em um primeiro momento a tentativa foi retirar o trator utilizando um cabo de aço mas ele acabou se rompendo.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), veio do Guarujá até o local para avaliar as condições para mergulho mas a alta densidade dos rejeitos presentes na lagoa dificultaram a visibilidade e a movimentação dos profissionais. A alternativa foi realizar a dragagem desse material para outro açude para assim acessar a cabine de máquina e a vítima.

“Uma das ocorrências mais difíceis e complexas que eu já vi em 21 anos que trabalho no Corpo de Bombeiros. Porque se é uma situação na água, você mergulha, na terra, você cava, mas na lama você não consegue nem uma coisa nem outra. Um cenário extremamente complicado, atípico em termos de salvamento e sem dúvida muito triste. O risco para quem estava atuando no local também era muito alto. Apesar do desfecho trágico todos os profissionais que atuaram merecem todo o reconhecimento para conseguirem acessar o corpo e dar um conforto para a família”, declarou o capitão Giovani que por seis anos atuou no Corpo de Bombeiros de Rio Claro.

Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rio Claro. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Vitor que era casado e morava em Santa Cruz da Conceição.