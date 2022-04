Foto enviadas por leitores do Jornal Cidade

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro, com apoio dos bombeiros de Piracicaba e Limeira, conseguiu controlar já no início da madrugada desta quinta-feira (21) um incêndio de grande proporção na antiga cerâmica Wenzel, na região do bairro do mesmo nome, em que atingiu materiais de reciclagem.

As equipes da Defesa Civil, além do Samu e Guarda Civil Municipal e Polícia Militar também participaram da ocorrência. De acordo com informações oficiais, os bombeiros foram acionados por volta das 23h30 dessa quarta-feira (21). Com a grande quantidade de materiais, as chamas se alastraram facilmente. Clique aqui para seguir o Instagram do Jornal Cidade e conferir o vídeo ou acesse @jcrioclaro.

Após horas de trabalho, o fogo está controlado, porém as equipes continuam no local fazendo rescaldo, já que as chamas voltaram no início da manhã desta quinta, segundo a Defesa Civil. Durante a noite, moradores de várias regiões do município puderam observar as chamas vistas de longe, além do odor de queimado. Até o momento não foi confirmada nenhuma vítima no incidente, somente perda material. As causas do incêndio serão investigadas.