A prontidão Azul do Pelotão de Bombeiros de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de incêndio em residência no distrito de Assistência onde um quarto estava em chamas. De acordo com a corporação, com utilização de técnicas de combate a incêndio e atuação rápida dos bombeiros da Prontidão Azul, as chamas foram controladas. Não houve vítimas e após a realização do rescaldo o lugar foi deixado em segurança. Em caso de emergência ligue 193.