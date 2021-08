Estão abertas até a segunda-feira, dia 30, as inscrições para os cursos do programa Bolsa Trabalho, do governo estadual. Rio Claro foi contemplado com vagas da iniciativa que garantirá aos selecionados auxílio de R$ 535,00 mensais para quem permanecer durante os cinco meses do programa. Os cursos profissionalizantes virtuais foram desenvolvidos pela Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Para auxiliar os interessados, a prefeitura de Rio Claro fará atendimento presencial nessa quinta (26) e sexta-feira para quem tiver dúvidas, quiser mais informações ou precisar de ajuda para fazer a inscrição, que é realizada somente on-line, com anexação de documentos em página do governo estadual. O atendimento nesses dois dias será feito em todos os centros de referência em assistência social (Cras) e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (no Núcleo Administrativo Municipal – NAM), sempre das 8 horas às 11h30 e das 13 horas às 16h30.

“O Bolsa Trabalho é uma excelente oportunidade de qualificação profissional e renda, que tem ainda mais destaque neste momento de reveses econômicos decorrentes da pandemia”, comenta a secretária do Desenvolvimento Social, Vilma Pereira de Sousa Spricigo.

O público alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além de auxílio financeiro, os atendidos pelo programa desempenharão atividades diárias em órgãos públicos por quatro horas diárias em cinco dias por semana. É preciso ser maior de 18 anos, estar desempregado, e ter renda familiar per capita menor do que meio salário mínimo.

Para se inscrever basta acessar o site www.bolsadopovo.sp.gov.br, ir até o ícone Bolsa Trabalho, clicar no botão “Se inscreva agora”, preencher o formulário e anexar a documentação exigida: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Os Cras de Rio Claro, onde haverá atendimento sobre o Bolsa Trabalho nessa quinta e sexta-feira, ficam nos bairros Parque Mãe Preta, Jardim Brasília, Jardim Independência, Terra Nova, Jardim Panorama e Jardim Bonsucesso.