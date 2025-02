O carnaval está chegando! E engana-se quem pensa que a folia, este ano, acontece apenas nos primeiros dias de março. A festa já está sendo organizada e sairá às ruas com muita alegria e espontaneidade a partir do dia 27 de fevereiro. Considerado, por muitos, a Capital da Alegria, o município coloca seus blocos na rua!

E o primeiro deles, que está marcado para acontecer na próxima quinta-feira, é simplesmente um dos blocos mais aguardados, não somente aqui, mas por muitos foliões da região: o Bloco da Saudade!

Criado em 2016, surgiu como uma forma de reafirmar a importância do Carnaval de rua em um momento em que toda a manifestação carnavalesca da cidade tinha se direcionado para acontecer no mesmo espaço e formato das escolas de samba, segundo seus organizadores.

Neste ano, o Bloco da Saudade fará um tributo a José Paiaiaá, falecido em 30 de agosto de 2024, aos 71 anos. Durante muitos anos, Paiaiaá foi proprietário de um carrinho de lanches na Rua 4 com Avenida 12, no Centro, e era uma figura muito conhecida e querida na cidade.

DIA 27 DE FEVEREIRO

Em 2025, o bloco desfile “Bloco da Saudade: speak nóis, planetizando o Carnaval”, desfila no dia 27, com concentração marcada para às 18h, na Avenida da Saudade com a Rua 8. Após o cortejo, haverá uma festa com show da bateria Pegada Louka, na quadra da Escola de Samba Grasifs – Voz do Morro, localizada na Avenida 19 com a Rua 15, no Consolação. Haverá também venda de bebidas e comidas. A participação é livre para todas as idades, espontâneas, alegres, colaborativas e, acima de tudo, respeitosas e responsáveis.

DIA 28 DE FEVEREIRO

O centro histórico da cidade também recebe muita celebração nos próximos dias. O primeiro a desfilar será o Bloco do Coreto, na sexta-feira (28), a partir das 18 horas, com início na esquina da Rua 2 com a Avenida 5, fazendo trajeto até o Jardim Público, onde ficará concentrado no coreto.

DIA 1º DE MARÇO

No sábado de carnaval, a partir das 10h, carnaval no centro comercial, com concentração na Rua 3 com a Avenida 1.

E a partir das 16h20, o bloco que ganha as ruas é o Tossiu Xapo. A concentração acontece a partir das 14h, na Praça do Daae, localizada na Avenida 8, na Vila Indaiá, e no horário determinado, os foliões descem a Avenida 8, sentido a Ulysses, e chegam até o Bosque do Paiquerê, próximo à Rua 0, na Nossa Senhora da Saúde. E por lá a festa segue. Segundo a organização do evento, haverá carro de som no local, para muita diversão e conscientização.

DIA 2 DE MARÇO

Segundo dia de carnaval, e quem sai às ruas são os foliões do Bloco Vermelho. A concentração acontece no monumento em homenagem a Orlando Momente, em frente ao shopping, rumo ao Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Rua 5 com Avenida 8.

De acordo com a organização, o bloco surgiu no ano passado, com a intenção de trazer mais blocos para a rua com organização popular, não apenas os já organizados pela prefeitura. Afinal, o carnaval é a maior expressão cultural do Brasil e foi historicamente construído pelos trabalhadores e trabalhadoras por todo o país.

“A nossa expectativa é que, nos próximos anos, o bloco aumente e possamos trazer atrações culturais, bem como até a formação de uma bateria para acompanhar nosso cortejo. Hoje, o bloco é organizado por militantes do PCB Rio Claro, mas damos espaço para quem quiser contribuir na construção e organização do bloco/evento”, explicou a organização.

DIA 4 DE MARÇO

O grande destaque do Carnaval do Chopp & Cia será o Bloco Kizomba no Chopp, que se apresenta na terça-feira, com concentração às 14h, em frente ao bar, na Rua 2 com Avenida 5.

Criado com o objetivo de revitalizar o centro histórico e reanimar o espírito do Carnaval de rua, o bloco trará marchinhas, samba-enredo e os inesquecíveis hits do Pagode 90, garantindo um clima de pura nostalgia e diversão!

“Nosso objetivo é trazer de volta o verdadeiro Carnaval de rua para Rio Claro, valorizando a tradição dos antigos carnavais e transformando o centro em um grande polo de festa, encontro e cultura”, destacam os organizadores do evento.

8 DE MARÇO

E para encerrar as festividades carnavalescas da Cidade Azul, o Bloco Fera Ferida realiza seu quarto cortejo e festa no dia 8 de março, fechando os festejos de carnaval. Este ano, o bloco vai cortejar outras ruas e espaços da cidade e fará sua estreia na escola de samba Grasifs. O trajeto do cortejo ainda está incerto, mas o baile sob o tema “Explode Coração” acontece na quadra da escola Grasifs, com banda e muita discotecagem.

Os ingressos começarão a ser vendidos a partir do dia 25/02.

Siga o Instagram do bloco @blocoferaferida para não perder o primeiro lote promocional que vem com brinde exclusivo!