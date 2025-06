O tradicional grupo de samba Fundo de Quintal é atração confirmada para a noite deste sábado no Festival Black June, com entrada gratuita na Estação Ferroviária

Festival gratuito na antiga estação ferroviária tem início nesta sexta (13) com Saideiras, pagode e DJs. Atrações vão do samba tradicional ao hip hop, até domingo (15)

Serão três dias de festa neste ano. Em sua 14° edição, a Black June se consolida como festival e traz uma referência do samba, o grupo Fundo de Quintal, como principal atração neste ano. A programação na antiga estação ferroviária, na Rua 1, no Centro de Rio Claro, terá início nesta sexta-feira (13), a partir das 19 horas, com o projeto Saideiras, que reúne três grandes nomes da nova geração do samba carioca, Jorge André, João Martins e Luciano Bom Cabelo; a noite também terá o Pagode do JF e o consagrado DJ Easy Nylon, diretamente de São Paulo.

No sábado (14), a festa começa às 18 horas com Tem Fuzuê, Júlio Neri, Tassia Reis (cantora e compositora que vai do hip hop ao R&B) e diretamente do Rio de Janeiro, toda a tradição do samba com o Fundo de Quintal. A noite termina com a roda de samba, desta vez sob o comando do Quintal das Pretas.

Tassia Reis será uma das atrações da festa no sábado (14)

No domingo (15) a Black June começa mais cedo, às 15 horas, com as seguintes atrações: grupo Aroeira, Pagode Santo Dia e escola de samba Grasifs/Voz do Morro. Para fechar com chave de ouro, duas atrações especiais, o cantor Marcelinho Freitas (Sem Compromisso) e Rincon Sapiência. Nos três dias de festa, o DJ Roo será novamente o residente, assim como Thiago Mascote como mestre de cerimônia.

A festa conta com estrutura completa de praça de alimentação e venda de produtos do afro-empreendedorismo. A entrada é franca. Não será permitido o acesso com cooler com bebidas.