Diretores da Bayswater College London se encantaram com as instalações do Instituto Pecege

Diretores da Bayswater College London, situada em Londres – capital da Inglaterra e do Reino Unido, visitaram as instalações do Instituto Pecege, na última sexta-feira (31), visando conhecer e firmar importantes parcerias entre as duas instituições de ensino.

Com foco na educação para a transformação mundial, as conversas entre os representantes se concentraram em importantes atividades educacionais desenvolvidas na Grã-Bretanha – a maior ilha britânica que abriga a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia, juntamente com o Instituto Pecege – referência mundial em Ecossistema de Ensino, Pesquisa & Extensão.

De acordo com a coordenadora acadêmica da Bayswater College London, Yeliz Hussein, o Brasil é um dos maiores mercados de estudantes que vêm estudar idiomas e fazer cursos profissionalizantes no Reino Unido. Então é muito importante conhecer os parceiros face-to-face. “Este encontro com vocês foi incrível para nós. Queremos trabalhar com pessoas que inovam e oferecem cursos fora do inglês em outros lugares, especialmente programas universitários, dando habilidades globais para o futuro de trabalhabilidade e carreiras. Realmente sentimos que há uma sinergia entre nós. Então, grande parte de virmos aqui para visitar foi para fortalecer a relação e a nossa parceria”, explica Yeliz.

A coordenadora completa dizendo que amou conhecer o Instituto Pecege. “É uma boa localidade, mas também um centro muito bonito. Foi muito prazeroso conhecer mais sobre o que vocês fazem aqui, sobre os cursos e a inovação que estão oferecendo aos seus alunos. Foi uma visita fantástica. Muito bom, obrigada. Eu amei aqui!”, conclui Yeliz Hussein.

Para o diretor regional da Bayswater College London, Daniel Saldarriaga, conhecer o Instituto Pecege e Piracicaba foi uma felicidade. “É a minha primeira vez no Brasil, a sua cultura, as pessoas, é um ambiente maravilhoso essa cidade, tudo muito bonito. Eu não gostei do Pecege, eu amei! Estou maravilhado, é muito mais do que gostar. Eu estou impressionado com o desenvolvimento tecnológico, com toda a parte de inteligência artificial, a seriedade do ensino online como diferencial para os estudantes. Então, parabéns por tudo isso!”, destaca Daniel.

O diretor para negócios na Latinoamérica da Bayswater diz que vê a parceria entre as duas instituições em países como o Canadá, França e Cape Town como duas coisas muito importantes. “A primeira, os fundamentos e as bases de ambas as partes – Pecege e Bayswater têm um labor social muito importante, onde não somente as pessoas privilegiadas têm a oportunidade de estudar conosco, mas também tem os projetos, onde pessoas que não têm possibilidade podem fazê-lo, por meio da nossa fundação e do Pecege. Então, essa é uma parte muito importante. Somos uma instituição humana, que pensa nas pessoas, não somente em fazer dinheiro, que também é importante. Outra parte, tanto o Pecege como a Bayswater têm a habilidade de desenvolver projetos que são necessidades específicas das pessoas. Então, o que o estudante precisa poderá encontrar por meio da parceria entre o Pecege e a Bayswater”, conclui Daniel Saldarriaga. As relações internacionais entre as duas instituições tiveram início após missão acadêmica liderada pela diretora do Pecege Internacional – Maria Alejandra Moreno-Pizani, em parceria com a IBS (International Business School Americas) no Reino Unido – estado soberano que abrange os países da Grã-Bretanha, além da Irlanda do Norte, entre outras ilhas menores da região.