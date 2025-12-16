Um bar localizado na Rua 1, na região central de Rio Claro, foi alvo de uma ação policial na segunda-feira (15), após a Polícia Militar acionar equipes de apoio para averiguar a presença de máquinas caça-níqueis no estabelecimento. No local, os agentes constataram a existência de sete equipamentos destinados à prática de jogos de azar.

As máquinas estavam desligadas e não havia apostadores no momento da fiscalização. A ocorrência contou com o acompanhamento da Polícia Civil e da equipe da Perícia Técnico-Científica, responsável pela análise no local. Mesmo sem funcionamento ativo, foi confirmada a prática de jogos de azar, conduta proibida pela legislação.

O responsável pelo bar foi ouvido pelas autoridades, assinou termo de compromisso previsto na legislação dos Juizados Especiais e foi liberado em seguida. As carcaças das máquinas foram lacradas e recolhidas para depósito, conforme determinação policial. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que poderá adotar novas medidas conforme o andamento das investigações.