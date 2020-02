Bandas animam Carnaval no Jardim Público em Rio Claro

A festa não para no Jardim Público de Rio Claro! A Cidade Azul está curtindo e muito o evento que foi organizado pela prefeitura municipal através da Secretaria de Esportes e Turismo. A cantora Turi, que participa do The Voice Kids, da Rede Globo, participou da festa, assim como as bandas Surreal e Batuque da Nega.

Confira alguns cliques:

























A programação do Carnaval 2020 de Rio Claro conta com diversas atrações até a terça-feira (25). Na segunda-feira, sobem ao palco novamente ‘Batuque da Nega’ e ‘Balaio de Gato’. Dia 25 (terça-feira), o público confere ‘Tem Fuzuê’, Júlio Neri, apresentação da escola de samba Samuca com participação do intérprete Daniel Colete e, ainda, a banda ‘Salve Salve Simpatia’.