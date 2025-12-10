Diversos bairros de Rio Claro enfrentam interrupções de energia desde a terça-feira (9). O caso mais grave ocorre no Jardim Nova Veneza, onde a energia teria acabado ontem cedo e ainda não retornou. Moradores relatam que apenas a Rua 2 está com fornecimento normal, todas as demais permanecem sem energia elétrica há quase 30 horas.

Na Vila Alemã, há relatos de falta de energia na Avenida 34A desde a hora do almoço desta quarta-feira (10). No bairro Cidade Nova, moradores da Rua 1B e adjacências afirmam estar com “meia fase”, situação que compromete o funcionamento de equipamentos domésticos. No Alto do Santana, há registros de falta de energia na Rua 8.

Em nota, a concessionária Elektro informou que intensificou o número de equipes em Rio Claro que atuam nos bairros mais impactados. Funcionários também estão nos bairros citados e os imóveis começaram a ter a energia reestabelecida.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para fortes rajadas de ventos desde o final da manhã desta quarta-feira (10), o que tem ocasionado falta de energia na Região Metropolitana de São Paulo e demais cidades do interior.

Os avisos estão sendo reiterados desde o início da semana, quando o ciclone extratropical avançou na região. Em Rio Claro, a ventania também foi registrada em vários pontos da cidade.