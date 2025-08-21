Foto: Divulgação/Ascom PMSP

Com peças transportadas em carros, grupo montava fuzis em depósito clandestino; dois foram presos em flagrante e levados para a PF em Campinas

Uma operação conjunta do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e da Polícia Federal (PF) desmantelou uma fábrica clandestina de armas de fogo de uso restrito que operava nas cidades de Americana/SP e Santa Bárbara d’Oeste/SP. De acordo com as investigações, o armamento produzido no local era destinado a facções criminosas com atuação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Durante patrulhamento orientado por informações de inteligência, as equipes localizaram dois veículos suspeitos na Rua Campinas, no bairro Novo Mundo. Na abordagem, foram encontradas diversas peças de armamento em ambos os carros.

Foto: Divulgação/Ascom PMSP

Os ocupantes confessaram que atuavam na fabricação de componentes de armas de fogo e que transportavam o material para dar acabamento. Com base nas informações fornecidas, os policiais localizaram um depósito repleto de peças para a montagem de aproximadamente 40 fuzis do modelo AR-15, que já se encontravam em fase final de produção.

Posteriormente, os envolvidos indicaram um endereço em Santa Bárbara d’Oeste, onde foram apreendidos maquinários, ferramentas e moldes especializados utilizados na fabricação ilegal do armamento.

A Polícia Federal foi acionada para realizar a perícia técnica nos locais. Os investigados foram conduzidos à Delegacia da PF em Campinas/SP, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante com base no Art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Os indivíduos permanecem à disposição da Justiça.