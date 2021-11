Foto – Divulgação Aeroclube/ Imagem retirada de vídeo encaminhada por leitor

Um avião modelo RV9 – ultraleve, que vinha de fora da cidade pilonou (capotou) ao tentar pousar na pista do aeroporto de Rio Claro. Duas pessoas que estavam na aeronave tiveram ferimentos leves, foram socorridas pelo Samu para a UPA da 29 e já teriam sido liberadas.

As informações foram passadas à reportagem do JC pelo presidente do Aeroclube de Rio Claro, Lidio Bertolini Neto. De acordo com Neto, a bequilha do avião – a roda dianteira, quebrou antes do pouco acontecer, causando o acidente.

Ainda segundo o presidente, o avião estava regular e possuí capacidade para duas pessoas. Profissionais do Aeroclube atuaram no resgate e desviraram a aeronave após a chegada do guincho.

