Na foto de arquivo do Jornal Cidade, tirada em 2020, é possível ver a extensão do trecho entre Jd. Primavera e Cervezão (NR Drones)

Licitação será publicada na próxima semana pela Prefeitura. Obra deve custar R$ 37 milhões e pretende ligar Centro com o Jardim Figueira, às margens da SP-310

O projeto da Avenida Integração tem novidades anunciadas pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). A ideia é de que o edital de licitação seja publicado na próxima semana ao custo máximo projetado de R$ 37 milhões. Segundo o chefe do Poder Executivo, a obra vai ligar a região central e o Jardim Figueira, nas margens da Rodovia Washington Luís (SP-310) em cinco minutos. “Os recursos serão em parte do Governo Federal e parte com a venda de terrenos desafetados. Devemos publicar em breve o leilão”, comunica o prefeito.

A Avenida Integração vai começar na Avenida 24-A, sob o antigo trecho da linha férrea, na região central próximo da Vila Aparecida. Vai seguir pela Avenida 32, passar na Vila Alemã e chegar no Jardim Primavera, em frente ao novo Hospital Público Municipal e seguirá sentido ao pontilhão da Rua 6, no Cervezão. De lá, seguirá à Jacutinga, Jardim Araucária, Jardim Panorama e chegará ao Jardim Figueira, último bairro antes da rodovia.

Segundo o secretário municipal de Obras, Valdir Oliveira Junior, haverá uma pista dupla da Avenida 24-A até a Jacutinga. “Da Jacutinga continua com pista simples até o Figueira. São 5,5km de trecho. Vamos ter dois parques lineares, um no trecho do Cervezão e outro na Araucária, com áreas de lazer, playgrounds, ciclovias e áreas para quiosques”, explica.

No trecho próximo do Cervezão, defronte ao novo hospital, há o pontilhão da Avenida Paulista com Avenida M-15, no Jardim Primavera. Histórico, até hoje é um dos poucos trechos com linha férrea na região norte. A ideia é a retirada desse dispositivo. “No pontilhão vai ser feito um tanque de retenção de água para amenizar as enchentes que acontecem no trecho. O pontilhão em si será retirado”, acrescenta Valdir.

A licitação deve ser publicada na semana que vem. “Ela tem um prazo legal um pouco menor. A previsão para início da obra é final de dezembro ou começo de janeiro. O prazo para construção são 18 meses. Estamos fazendo estudos geológicos complementares, caso tenha algo identificado, pode alterar o prazo”, comenta.

Ainda de acordo com o titular da Obras, “o intuito é melhorar a fluidez de tráfego. Quem virá do Figueira conseguirá mais tempo para chegar na região central e vice-versa. Considerando que teremos o hospital no trecho, para efeitos de atendimento a avenida vai ajudar para ambulâncias, etc. É integrar a urbanização, melhorar a qualidade de vida”, conclui.