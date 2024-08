Foi uma queda de 10 posições em relação a 2023, mas levantamento de municípios competitivos aponta que saneamento da cidade é o 12º melhor do Brasil. No Estado, RC ficou em 76º lugar

O município de Rio Claro ficou em 76º lugar entre as cidades do Estado e em 197º lugar do País no Ranking de Competitividade dos Municípios 2024, publicado nessa quarta-feira (21), entre 404 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes com base nos dados definitivos do Censo Demográfico de 2022. O levantamento é do CLP (Centro de Liderança Pública), em parceria com a Gove Digital e a Seall. Para a região Sudeste, Rio Claro ficou na 123ª colocação.

O ranking é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões, como instituições, sociedade e economia. Na primeira dimensão, levantam-se os dados referentes à sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública, com informações sobre dependência fiscal, taxa de investimento, despesa com pessoal e endividamento. Na dimensão de sociedade foram analisados dados de acesso e qualidade da saúde e educação, segurança, saneamento e meio ambiente. E na dimensão de economia, informações oficiais de cada Prefeitura sobre inserção econômica, inovação, capital humano e telecomunicações.

Em primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios deste ano está a capital paulista, São Paulo, com nota 64.48. Entre as 92 cidades paulistas analisadas, Rio Claro ficou atrás de municípios da região como Piracicaba (15º lugar, nota 57.74), Limeira (17º, 57.47), São Carlos (20º, 57.35), Americana (23º, 56.73), São João da Boa Vista (24º, 56.67), Araras (27º, 56.48), Araraquara (37º, 55,32) e Leme (40º, 55.21).

No ranking geral nacional, Rio Claro teve a nota 50.91. Os potenciais apontados pelo Ranking para a cidade estão: saneamento 12º melhor do país, com um salto de 87 posições em relação a 2023, 43º melhor acesso à saúde, 59º melhor qualidade da educação, 66º melhor qualidade da saúde (salto de 164 posições em relação a 2023), 92º melhor inserção econômica, 103º melhor acesso à educação e 146º melhor inovação e dinamismo econômico do país.

Já entre os desafios e o que pode melhorar na cidade, o Ranking aponta posições ruins para Rio Claro entre os 404 municípios analisados. No indicador funcionamento da máquina pública ficou em 389º lugar, telecomunicações em 366º, meio ambiente em 323º, sustentabilidade fiscal em 317º, capital humano em 242º e segurança em 234º.