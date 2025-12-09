O atendimento telefônico do Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro voltou a funcionar pelo número 0800-505-5200.

A Central de atendimento da autarquia funciona 24 horas e recebe chamadas de telefones fixos e celulares, todos os dias da semana.

Por telefone, são tratados assuntos relacionados ao Daae, como solicitação de serviços, segunda via de conta, parcelamento de débitos, atualização de cadastro, informações, problemas de abastecimento, denúncias de desperdício, agendamento para atendimento presencial, entre outros.

A linha 0800-505-5200 também funciona como WhatsApp, em dias úteis, das 8h às 18h.

Para utilizar o serviço, é necessário ter o aplicativo instalado e iniciar a conversa por mensagem de texto.

A linha oficial da autarquia ficou de sexta (5) até a manhã desta terça-feira (9) indisponível em razão de instabilidade dos serviços da operadora de telefonia. Nesse período, um telefone provisório foi disponibilizado 24 horas para toda a população.