A Abrasce – Associação Brasileira de Shopping Centers divulgou um vídeo com orientações sobre as medidas preventivas contra a Covid-19 que estão sendo implantadas para a retomada das atividades nos centros de compras. Procurado pela reportagem, o gerente geral do Shopping Rio Claro, Everton Rondini, informa que “o shopping já está preparado para receber nossos convidados. “Todas as medidas de proteção já foram tomadas. Estamos aguardando a posição do Governo do Estado e da Prefeitura de Rio Claro quanto à data de início da flexibilização do comércio.”