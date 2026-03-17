Quantidade de buracos chama a atenção em trecho

Situação precária do asfalto em Ajapi gera indignação na comunidade, que aguarda providências da Prefeitura de Rio Claro há anos

Uma situação que se arrasta há anos está deixando moradores da região da Avenida 2, no Distrito de Ajapi, cada vez mais inconformados com a precariedade das vias. O problema central é a falta de manutenção do asfalto em Ajapi, que se transformou em um verdadeiro “queijo suíço”, desafiando motoristas e motociclistas diariamente, independentemente das condições climáticas.

De acordo com os residentes, a luta por melhorias é antiga e permeia diversas gestões municipais. “Entra governo, sai governo e nunca somos atendidos. São anos lutando, ouvindo promessas em época de eleição e nada acontece”, desabafa Juliana Brandt, moradora da localidade afetada.

A comunidade relata que houve promessas anteriores sobre a liberação de verbas para a pavimentação. Segundo Juliana, a informação era de que parte do serviço seria executado pela empresa Stavias e, posteriormente, uma nova licitação definiria a empresa responsável pela conclusão do asfalto em Ajapi, mas o projeto não avançou.

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Contraste com novos empreendimentos no Distrito de Ajapi

Outro ponto de indignação entre os moradores é o contraste entre as vias antigas e as novas construções. Juliana aponta que um novo condomínio na região recebeu pavimentação rapidamente, enquanto os moradores antigos continuam “esquecidos e fazendo malabarismo com veículos”.

A reportagem do Jornal Cidade procurou a Prefeitura de Rio Claro para questionar sobre a previsão de reparos e uma solução definitiva para a demanda. Os moradores esperam que o cronograma de obras saia do papel para garantir segurança e mobilidade no Distrito de Ajapi.

Em nota oficial enviada ao JC, a administração municipal informou que os serviços de pavimentação e melhorias na via pública citada “estão previstos no programa Nossa Rua, do governo estadual”. Não foi informada, contudo, uma data específica para o início das intervenções na Avenida 2.