Nascido e criado na cidade de Rio Claro até 2015, Pedro Conde, conhecido como Pedro Pastel, formou-se no curso de “Imagem e Som” pela UFSCar em 2018 e conta que, a sua cidade natal não havia voltado, até então, para realizar trabalhos em sua área, mas foi na gravação de um videoclipe que surgiu a oportunidade de filmar na academia MMBoxe que o trouxe de volta para a Cidade Azul.

“O MM Boxe concordou em nos ceder o espaço como QG da produção e nos auxiliou para a escolha da locação onde filmamos a segunda metade do clipe da Icarus, nas linhas de trem do Cidade Nova, música do Stevan (MC de São Carlos). Em troca, realizamos um minidoc sobre o espaço do boxe e sobre a Frente Cultural Inboxe, tendo como pano de fundo o evento Carnaval Inboxe de 2020. Ambos os trabalhos já estão lançados”, conta o jovem, que divide seu tempo entre os trabalhos freelances na área, para produtoras e pessoas físicas, e, também, desenvolve o projeto AK 16. “Que é onde estão concentrados meus esforços criativos, produzindo juntamente com toda a equipe videoclipes e apresentações filmadas de música ao vivo para artistas do Rap de São Carlos principalmente”, explica o artista.

Pedro explica que a AK16 é um coletivo independente de produção musical e audiovisual dentro da cena do Rap, com enfoque no conteúdo popular contra-hegemônico. “São membros ex-estudantes da Imagem e Som, músicos, MCs e militantes. Nossa intenção a priori é dar o aparato técnico para impulsionar artistas locais do Hip-Hop, seja lançando seu primeiro som, seja trabalhando conjuntamente nos projetos pessoais deles, como é o caso da parceria com o Stevan, que vai render mais clipes em breve. A maioria desses músicos é de pessoas negras, moradoras da periferia e que encontram naturalmente no seu dia a dia os obstáculos para dar sequência em suas carreiras”, fala Pastel.

ICARUS

A gravação do videoclipe Icarus foi a primeira experiência de Pedro encabeçada na área de produção de um projeto. “Dei a sorte de fazer isso logo em um trabalho cuja idealização e direção caberiam a mim também, a partir da música pronta – que conta com a produção do Gorfo de Panda (Harry Pariz), responsável também pela produção musical de boa parte do álbum ‘A Queda do Céu’, do Stevan.”

Douglas Reginaldo ficou responsável pela direção de fotografia do clipe e os ajustes especiais ficaram a cargo de Victors Loturco e do Victor Otsuka e as artes gráficas foram feitas por Wesdras Aklen.

“Um processo longo e adiado pela pandemia, mas que chegou aos finalmentes pelo nosso trabalho conjunto enquanto membros da AK 16”, finaliza o jovem artista, natural de Rio Claro.