Seguindo com o cronograma de serviços de manutenção da rodovia, a Arteris Centrovias (empresa integrante do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo), realizará obras de melhoria de pavimento nas alças de acesso da SP-310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, nesta quinta-feira, dia 30 de abril. As intervenções acontecerão no viaduto localizado no km 180, no entroncamento com a rodovia SP-191, no horário das 7 às 17h.

As obras serão realizadas em ambos os sentidos (São Paulo e Rio Claro) e a concessionária implantar uma operação “Pare e Siga”, com o objetivo de amenizar o transtorno ao tráfego. Devido às obras, o trecho está sujeito a lentidão.

Os usuários deverão ficar atentos à sinalização das obras, montada de acordo com o Manual de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A obra será promovida de acordo com o cronograma em condições ideais de clima. Em caso de chuva, os trabalhos serão suspensos e reprogramados. Os motoristas deverão reduzir a velocidade do veículo na região bloqueada e poderão obter mais informações pelo telefone 0800 178 998.

Serviço

Obras de Melhoria de Pavimento – Operação “Siga e Pare”

Data: 30 de abril de 2020 (quinta-feira)

Local: SP-310 – Rodovia Washington Luís, km 180 – Rio Claro/SP

Horário: Das 7 às 17h