Medida tomada pela prefeitura de Rio Claro no dia 25 de março como parte dos esforços para combater a transmissão do coronavírus, a suspensão de cobrança da área azul termina nesta semana. A partir de segunda-feira, 1º de junho, o estacionamento rotativo volta a operar no município, que começa na próxima semana a fazer a retomada gradual da economia conforme estabelecido pelo governo estadual.

“Todas as decisões que estamos tomando desde o início da pandemia são escoradas em criteriosas análises e visam o melhor para a população”, comenta o prefeito João Teixeira Junior. “Neste momento, em que o comércio voltará a ter atividade, é necessário disciplinar as vagas de estacionamento na área central”, acrescenta.

A área azul será retomada sem alterações em relação ao período imediatamente anterior à suspensão. Ou seja, vai operar das 9 às 18h30, com tarifas variadas. Para uma hora de estacionamento, o valor cobrado é R$ 1,80. Para duas horas, R$ 2,65. Quem usa o aplicativo ou cartão pode ainda optar pela meia hora de estacionamento, por R$ 0,90.

Já a tarifa de pós utilização para quem não pagou a tarifa regular custa R$ 9,00 e pode ser paga até as 18 horas do dia seguinte. Rio Claro tem 892 vagas de estacionamento na área azul, sendo que a grande maioria está na região central do município.