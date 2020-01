Ararense é bicampeão em evento que homenageia comunicadores

Ramon Rossi

O ararense Rafael Faria, de 41 anos, se tornou bicampeão na categoria Mestres de Cerimônias/Apresentadores de Eventos do Inspirar, evento organizado pelo Novo Cerimonial que homenageia mestres de cerimônia e celebrantes sociais, e que está em sua segunda edição. Realizada em São Paulo, a solenidade reuniu grandes nomes do ramo da capital e do interior paulista, além de outros estados.

O jornalista de Araras ficou em primeiro lugar na categoria ao lado de Fábio Vieira, de São Bernardo do Campo. Já Luis Henrique, de São Paulo, ficou na terceira colocação. Eles foram escolhidos pelos participantes do evento, em uma votação em tempo real. Faria também disputou nas categorias Celebrante de Casamentos e Vídeo Inspirador. Em ambas, ficou com o segundo lugar.

“Um prêmio só aumenta nossa responsabilidade. Agora, a vitrine é muito maior. Esse reconhecimento mostra que trilho o caminho certo, mas não me deixa na zona de conforto. Quero me aprimorar sempre mais, por mim e, principalmente, por aqueles que confiam a mim a missão de ser o porta-voz de sua mensagem, seja na apresentação de um evento, na condução de uma festa ou diante de duas pessoas que estão se consagrando como família”, falou.

Antes da final, os candidatos passaram por um processo de seleção. O primeiro finalista de cada categoria foi escolhido pelo voto do público – e Faria foi o aclamado pelo público em todas que se inscreveu. “Essa foi a minha maior vitória, com o apoio de antigos e futuros clientes, casais, empresas, profissionais de eventos e, naturalmente, amigos que sabem da minha luta incansável por sempre apresentar o melhor naquilo que faço”, comenta.

O segundo e terceiro finalistas de cada categoria foram escolhidos, respectivamente, por profissionais do mercado de eventos e pela direção do Novo Cerimonial. Além das categorias que Rafael Faria disputou, o Inspirar celebrou os prêmios de Mestre de Cerimônias para Debutantes e Foto Inspiradora.

Carreira

Rafael Faria começou a carreira como celebrante de casamentos há cerca de 12 anos – e foi tudo por acaso, após indicação de uma amiga para celebrar uma união. E logo na primeira, Faria inovou. “Eu defini que tudo partiria da história do casal. Uma fórmula que deu certo, agradou os noivos e aproximou os convidados daquele momento em que estavam celebrando”, explica.

De acordo com o jornalista, o sucesso para uma cerimônia marcante está na trajetória do casal. É nela que ele encontra valores, atitudes, sentimentos e virtude, conforme ele define. “Isso me inspira a canalizar, com as minhas palavras, tudo o que eles desejam celebrar. E preciso ter a sensibilidade para entender a necessidade de cada casal e assim me conectar com eles.”

Ao longo dos anos, Faria se especializou em cerimônias alternativas, em variados temas com simbolismo, seja a areia, a água, uma vela, uma árvore e até café e cerveja. O destaque vai para o casamento de Tamara e Daniel, em 2017, considerado a união com maior público do Brasil – com direito a um registro no livro de recordes.

“Celebrei esse casamento na Arena Corinthians, diante de 40 mil torcedores, no intervalo entre o jogo Corinthians x Grêmio. Foi uma gravação para o quadro ‘Felizes para Sempre’, do Caldeirão do Hulk. Os noivos Tamara e Daniel tinham o sonho de se casarem em plena Arena, e o então técnico [Fábio] Carille ajudou a realizar esse sonho”, conta o celebrante.

Trajetória

A vocação de Faria para o ramo vem desde o tempo de escola, como orador da formatura de suas turmas, graça ao dinamismo e à voz, que já tinha seu destaque. Formou-se jornalista em 2002, pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), mas tem passagens pelos meios de comunicação da região desde 1996.

Hoje, além de ter sua própria empresa de eventos, dedicada às celebrações de casamento e outros eventos, é responsável pelo cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em 2007, inclusive, criou a apostila “Mestre de Cerimônia – muito além do boa noite!”, usado em suas palestras.