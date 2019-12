Araras terá duas quadras públicas de tênis nos próximos meses

Ramon Rossi

Duas quadras de piso rápido (concreto) para a prática de tênis, visando ampliar o acesso da população à modalidade esportiva começaram a ser construídas pelo Governo de Araras. Atualmente, a Secretaria Municipal de Esportes já disponibiliza escolinhas gratuitas de tênis a crianças e adultos.

As quadras estão sendo construídas no Centro Esportivo Ruy Branco de Miranda, na região norte, e no Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba), região leste, e ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Esportes. As obras já estão em andamento no Jardim Alvorada.

“Essa é uma novidade na cidade por se tratar de uma opção aberta à toda população e envolver uma modalidade, até então, mais restrita a clubes particulares”, comentou o secretário de Planejamento, Paulo Bertolini.

O custo contratado para a execução das obras foi de R$ 435.762,38, dos quais R$ 402.111,03 serão de repasse federal, por meio de convênio com o Ministério da Cidadania, e R$ 33.651,35 serão de contrapartida municipal. O prazo contratual para a conclusão das obras é de seis meses.