Ramon Rossi

A UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Antonio Simões Pontes, localizada no Residencial Milton Severino (Jardim Aeroporto), foi entregue à Prefeitura de Araras. A unidade foi construída pela Pacaembu Construtora, atendendo a pedido feito pelo prefeito Junior Franco (DEM) como contrapartida ao empreendimento habitacional que a empresa está implantando na cidade.

A Secretaria Municipal da Saúde está abrindo licitação para adquirir o mobiliário para o prédio e a previsão é que a unidade comece a funcionar já nos próximos meses.

“Estamos atendendo umas das principais reivindicações de quem mora na região do Jardim Aeroporto e do Jardim Apolo e precisava ir até o Piratininga para receber atendimento médico. Com essa UBS, vamos ampliar a estrutura de saúde na região norte, com uma unidade moderna e preparada para acolher a população”, disse o prefeito Junior Franco.

A UBS faz parte das melhorias que a Prefeitura está implantando na região e incluem ainda a Emei Professora Adélia Quintiliano Moreira, entregue no ano passado, e a duplicação da Estrada Fábio da Silva Prado, garantindo mais segurança no trânsito no local.

Estrutura moderna

O prefeito Junior Franco e o vice-prefeito Carleto Denardi participaram de visita técnica à UBS, junto da equipe técnica da Pacaembu Construtora. Com 315m² de área construída, a unidade tem três consultórios médicos, farmácia, sala de curativo, consultório odontológico, além de sala de vacina, sala de múltiplas atividades, sala de observação, sala de inalação, salas de esterilização, expurgo e administração, recepção, refeitório, banheiros feminino e masculino, além de adaptados para deficientes físicos, estacionamento e área externa para atividades ao ar livre.

O prédio está equipado com itens para garantir a acessibilidade dos pacientes e da equipe que vai trabalhar no local, além de dispositivos de comunicação e segurança.