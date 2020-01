Araras tem 4ª escola nova em apenas quatro meses

Ramon Rossi

A população da região norte de Araras ganhou, na última quinta-feira (30), a Emef Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson. Com ela, são quatro escolas inauguradas pela prefeitura da cidade nos últimos quatro meses. As quatro unidades, juntas, oferecem mais de mil novas vagas às crianças de Araras neste ano letivo, que começa dia 4 de fevereiro.

A solenidade contou com a presença do prefeito Junior Franco (DEM), do vice-prefeito e presidente do Saema Carleto Denardi, do secretário municipal de Educação Bruno Roza, do dirigente da Diretoria Regional de Ensino de Pirassununga, Fábio Alexandre da Conceição, da diretora da escola, Luciane Aparecida dos Santos Calheiro de Carvalho, dos vereadores Anete Monteiro dos Santos Casagrande, Eduardo Elias Dias, Marcelo de Oliveira, Felipe Beloto e Romildo Benedito Borelli, além de Alaíde, Gustavo, Ricardo, Raquel, Eduardo, Rogério e Marcelina – filhos da dona Terezinha – e moradores da região.

“Saber que estamos contribuindo com a educação das nossas crianças é uma das maiores satisfações que tenho como prefeito de Araras. Tenho o compromisso de trabalhar pela população de Araras e faço isso com muita seriedade, responsabilidade e respeito. E investir em educação é a melhor maneira de fazermos nossa cidade ser cada vez melhor no presente e também no futuro”, disse o prefeito Junior Franco.

A unidade localizada no Jardim Esmeralda tem capacidade para atender aproximadamente 400 crianças do 1º ao 5º ano (6 a 10 anos) da região. O prédio conta com 12 salas, laboratórios de ciências, de informática e de leitura, sala multiuso, banheiros adaptados e quadra coberta.

“Faço votos que a comunidade escolar que será constituída neste ambiente, com gestores, professores e funcionários, tenha muito sucesso e se empenhe para alcançar os melhores resultados e oferecer uma educação cada vez melhor. Também desejo que a escola seja ponto de encontro e participação da vizinhança, nos ajudando a cuidar do patrimônio. Enquanto secretário, reconheço e sinto orgulho em dizer que tenho comigo uma fantástica equipe de profissionais, que constrói os bons índices educacionais com esforço e dedicação”, afirmou o secretário de Educação, Bruno Roza.

Para Rogério Ulson, que é filho da dona Terezinha e falou em nome da família, é uma honra ter o nome da mãe em uma escola de Araras. “Agradeço ao prefeito, sua equipe e vereadores que aprovaram na Câmara por unanimidade o nome de minha mãe – agora eternizado – aqui nessa unidade. Dona Terezinha estava sempre sorrindo e era muito otimista. Tenho certeza de que ela também está muito feliz”, disse, emocionado.