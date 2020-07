O número de pacientes internados caiu, mais, ainda, são 76 hospitalizados em decorrência de infecção pelo novo coronavírus em Rio Claro, o que inclui casos suspeitos. Trinta e seis pacientes recebem cuidados em hospitais no Sistema Único de Saúde (SUS) e 40 na rede particular. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde.

No momento, o município tem 26 pessoas recebendo atendimento em unidade de terapia intensiva (UTI), sendo 20 em leitos públicos e seis em hospitais particulares.

Na quarta-feira (8), o número de internados tinha voltado a subir e foi o maior desde o início da pandemia. Eram 93 pacientes hospitalizados, com 34 em leitos públicos e 59 em particulares. Os hospitalizados em unidade de terapia intensiva eram 23, com 17 no SUS e seis no setor privado.

No entanto, diante do aumento de infectados, do crescente número de mortes e também pelo município ter atingido até 100% da ocupação de leitos do SUS destinados ao enfrentamento do novo coronavírus, existe uma cobrança popular para que seja divulgada a taxa de ocupação das vagas de internação e UTI de Covid-19 em Rio Claro.

De acordo com o secretário da Saúde Maurício Monteiro, divulgar o percentual de ocupação de leitos não se faz necessário porque não há função técnica neste caso.

“Na verdade, o número de leitos não é divulgado no painel porque tecnicamente não tem importância. Para a população, o dado não trará controle sobre o número. O importante é saber a situação das internações, porque são as hospitalizações que vão nortear as decisões de enfrentamento da doença”, explica.