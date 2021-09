A primavera começa nesta quarta-feira (22), com previsão de mudança repentina no tempo. De acordo com a estação Ceapla/Unesp, a temperatura máxima nesta quarta deve ficar em torno dos 26 graus, sendo reduzida em relação à máxima da terça-feira (21), quando Rio Claro teve máxima de 39 graus e umidade relativa do ar de 20%. Além da redução na temperatura (com a mínima em torno de 16 graus), de acordo com o Ceapla, a região também pode ser atingida por fortes ventos.

O técnico da estação, Carlo Burigo, explica que essa máxima de 39 graus registrada na terça-feira foi a mais alta temperatura já ocorrida num inverno em Rio Claro desde que a estação foi inaugurada, em 1994. A segunda temperatura mais alta foi de 37,9 graus em 12 de setembro de 2019. O técnico ressalta que a medição é feita na sombra. Em áreas de sol pode subir até quatro graus.

Para esta quarta-feira, quando a primavera começa às 16 horas, um sistema de alta pressão que está no sul do Brasil traz mudança para a região de Rio Claro, com previsão de queda na temperatura e de rajadas de vento. No final de semana, uma frente fria chega ao estado de São Paulo, trazendo previsão de chuvas no período de sábado (25) a segunda-feira (27). Alguns pontos do estado de São Paulo podem ter ocorrência de granizo.