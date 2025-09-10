Um homem foi preso em flagrante no Jardim Primavera, em Rio Claro, após ser identificado conduzindo uma motocicleta e desobedecer à ordem de parada da Polícia Militar. Ao avistar a viatura, acelerou, iniciando uma perseguição que terminou no cruzamento da Avenida 42 com a Rua 2-A, onde foi abordado.

A revista pessoal não encontrou ilícitos, mas consulta ao sistema policial revelou um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara do Júri e Execuções Criminais de Rio Claro, referente a um roubo, com pena de cinco anos em regime semiaberto.

Durante o transporte à delegacia, ele demonstrou agressividade, cuspindo nos policiais e na viatura, além de proferir ofensas. A motocicleta foi recolhida administrativamente, e o caso de desacato registrado separadamente. O detido permanece à disposição da Justiça.